السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الصحه العالميه :

الحكومات تحصد 141 مليار دولار بسبب زيادة الضرائب على منتجات التبغ

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف تقرير  لمنظمة الصحه العالمية  لدول  شرق  المتوسط  " منها مصر  ، قبرص ، اليونات،الأردن، تركيا، فلسطين ،قطر ،إيران "   عن   أن زيادة   الضرائب على منتجات التدخين   ،،بالإضافه  إلى زيادة  اسعار   كافة منتجات التبغ   تعد  احد اهم  التدابير   للحد من الطلب  على  التبغ ،وخفض  معدلات   المرض ،والوفيات المرتبطه بتعاطى التبغ حيث  تصل  الوفيات سنويا إلى  7 ملايين شخص حول   العالم   منهم9 مليون  شخص   من  التدخين  غير  المباشر  .

وكشف التقرير   عن  أن  الزيادات   الضريبيه   على منتجات التبغ  تعود بمكاسب   هائله  على الإستثمار  حيث  ترتفع  أسعار   مبيعات   كل منتجات   التبغ  المختلفه ،وتجمع   الحكومات  ما يقرب   من 141 مليار  دولار سنويا لمجرد  فرض زياده   ضريبيه تقدر   بنحو  0.80سنتا للعلبه   الواحده علما   بأن  هذه   القيمه   هى المعادل  الدولى   للقوه  الشرائيه  بالدولار   الأمريكى فى كل  بلدان  العالم   .

يذكر أن  هناك  180 دوله طرفا   بالإتفاقيه  الإطاريه  لمنظمة   الصحه  العالميه بشأن   مكافحة  التبغ  .

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