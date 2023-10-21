الحكومات تحصد 141 مليار دولار بسبب زيادة الضرائب على منتجات التبغ

الصحه العالميه :

كشف تقرير لمنظمة الصحه العالمية لدول شرق المتوسط " منها مصر ، قبرص ، اليونات،الأردن، تركيا، فلسطين ،قطر ،إيران " عن أن زيادة الضرائب على منتجات التدخين ،،بالإضافه إلى زيادة اسعار كافة منتجات التبغ تعد احد اهم التدابير للحد من الطلب على التبغ ،وخفض معدلات المرض ،والوفيات المرتبطه بتعاطى التبغ حيث تصل الوفيات سنويا إلى 7 ملايين شخص حول العالم منهم9 مليون شخص من التدخين غير المباشر .

وكشف التقرير عن أن الزيادات الضريبيه على منتجات التبغ تعود بمكاسب هائله على الإستثمار حيث ترتفع أسعار مبيعات كل منتجات التبغ المختلفه ،وتجمع الحكومات ما يقرب من 141 مليار دولار سنويا لمجرد فرض زياده ضريبيه تقدر بنحو 0.80سنتا للعلبه الواحده علما بأن هذه القيمه هى المعادل الدولى للقوه الشرائيه بالدولار الأمريكى فى كل بلدان العالم .

يذكر أن هناك 180 دوله طرفا بالإتفاقيه الإطاريه لمنظمة الصحه العالميه بشأن مكافحة التبغ .