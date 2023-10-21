سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بـ منتصف تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار الامريكي خلال منتصف التعاملات المصرفية اليوم السبت في ماكينات الصرف الألي الـATM استقرارًا، لتستقر على أخر قراءه لها صباح اليوم، حيث أن اليوم السبت هو اليوم الثاني من الاجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي والبنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار الأمريكي، بمنتصف التعاملات المصرفية خلال الاجازة الاسبوعية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الدولار مقابل الجنية المصري بمنتصف التعاملات

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.