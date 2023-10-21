بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت اليوم في ديربي المرسيساد بالدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت اليوم في ديربي المرسيساد بالدوري الإنجليزي ، وإن مشجعي فريق ليفربول يتطلعون بشغف إلى كيفية مشاهدة مباراتهم اليوم ضد فريق إيفرتون في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تأتي هذه المواجهة المثيرة حيث يلتقي ليفربول مع إيفرتون على أرض ملعب "أنفيلد" اليوم السبت، الموافق 21 أكتوبر. ستبدأ المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة - مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة - السعودية.

لمشاهدة هذا الديربي المميز، يمكن للمشجعين ضبط أجهزتهم والاستعداد لمتابعة اللقاء المثير ومشاهدة أبطالهم في العمل. سيكون لهم فرصة رائعة لمؤازرة فريقهم والاستمتاع بكرة القدم في أعظم تجلياتها.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يمكن لراغبي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد إيفرتون في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة ليفربول عبر قناة بي إن سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم ومنها مباراة ليفربول وإيفرتون، وسيكون موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون عند الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد إيفرتون

التردد: 12064

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معلق مباراة ليفربول اليوم ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن حسن العيدروس سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وإيفرتون عند الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون | من هنــــا

محمد صلاح يتطلع لتخطي رقم داجليش وستيفن جيرارد

ويطارد محمد صلاح محمد رقما قياسيا جديدا في مواجهة ديربي ميرسيسايد، إذ إنه حال تسجيله اليوم فسيكون الهدف رقم 104 على ملعب آنفيلد بقميص ليفربول، وسيكون سادس هدافي ليفربول عبر التاريخ على ملعب آنفيلد بالتساوي مع سير كيني داجليش والأسطورة ستيفن جيرارد.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المباراة أمام إيفرتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبيرج، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.