مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم ، احتكموا إلى مقاعدكم واستعدوا لمشاهدة مباراة مثيرة اليوم السبت، الموافق 21 أكتوبر 2023، حيث تجمع بين فريق ليفربول ونظيره إيفرتون في ديربي "ميرسيسايد" الشهير. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لموسم 2023-2024.

تقام المباراة على أرض ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز الأحمر، وستنطلق في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة. ستكون هذه المباراة فرصة لمشجعي كرة القدم لمتابعة ديربي "ميرسيسايد" الشهير واستمتاع بمشاهدة أداء نجوم الفرقين.

وبفضل بث مباشر على قنوات "بي إن سبورتس"، يمكنكم متابعة كافة تفاصيل هذه المواجهة الملحمية والاستمتاع بأجواء الديربي المثير. لا تفوتوا هذه الفرصة الرائعة لمتابعة المباراة معنا في وقتها واستمتعوا بكرة القدم في أبهى حللها.

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق إيفرتون في ديربي «ميرسيسايد»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» لكرة القدم هذا الموسم 2023-2024.

وتقام مباراة ديربي «ميرسيسايد» بين ليفربول وجاره إيفرتون على أرضية ملعب «أنفيلد»، حيث يسعى رفاق نجمنا المصري محمد صلاح إلى تعويض التعادل الأخير أمام برايتون بنتيجة 2 / 2 في الجولة الماضية.

والتعادل أمام برايتون كلف ليفربول نقطتين ثمينتين ليصبح في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر توتنهام المتفوق بفارق الأهداف فقط على جاره أرسنال صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، يمر إيفرتون بمرحلة صعبة بعدما حقق الفوز مرتين فقط في الموسم الجاري، ويحتل المركز الخامس عشر في الترتيب، لكنه يتطلع للفوز على ليفربول، من أجل منح الفريق دفعة معنوية هائلة تساعده على التحسن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون | من هنــــا

بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتقدم «بوابة الوفد» بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون، اليوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام 2023، والتي تقام اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم وديربي «ميرسيسايد» على أرضية ستاد «أنفيلد» معقل الريدز.

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اللقاء أمام إيفرتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبيرج، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.