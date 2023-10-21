السيسي: ندين قتل وترويع كل المدنيين المسالمين (شاهد)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.

أضاف “السيسي” خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القاهرة للسلام، اليوم السبت، أن مصر انخرطت لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر حال دون ذلك.

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.