يعد النظام الغذائي من أبرز العوامل التي توثر على صحة المرأة وهذا ما يجعلها صاحبة مناعة قوية أو حقل للأمراض.

ويشكل سرطان الثدي رعب كبير للمرأة التي تتخطي عمر الاربعين وهذا ما يدفع الكثيرات منهن الي ممارسة الرياضة بأستمرار وتناول الوصفات الغذائية الصحية المفيدة لصحة أجسادهن.

ويتكون سرطان الثدي هو السرطان الذي يتكون في خلايا الثديين، حيث يأتي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة، يصيب سرطان الثدي كلاً من الرجال والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء.

وجددي سفرتك في شهر أكتوبر الوردي المسؤل عن توعية المرأة ضد الإصابة بمرض سرطان الثدي وحضري سلطة الملفوف والجزر بالجوز لمقاومة سرطان الثدي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الجوز : نصف كوب (مقطع)

- الملفوف الأحمر : 2 كوب (مفروم)

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- ملح : رشّة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي الملفوف المفروم، والجزر في وعاء للخلط وقلبي.

اخلطي الملح مع عصير الليمون، وزيت الزيتون في وعاء صغير.

وزعي المزيج على السلطة.

زيني بحبات الجوز.

قدمي السلطة فوراً.