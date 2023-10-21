فينيسيوس جونيور يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

يلتقي فريقا ريال مدريد وإشبيلية مساء اليوم، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، فى اطار منافسات الجولة الـ 10 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ألابا، كامافينجا

فى خط الوسط: تشواميني، توني كروس، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي

في الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور.

وأكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته، يخططون للعمل على العديد من الملفات في صيف عام 2024، لتعزيز تشكيلة الفريق، بما في ذلك التفاوض على صفقة مبابي.

ويرفض مبابي حتى الآن تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في الصيف المقبل، مما يسمح لريال مدريد بالتوقيع على عقود مبدئية معه في يناير المقبل وضمه مجانا في الانتقالات الصيفية.

وبصرف النظر عن مبابي، يرغب ريال مدريد في التعاقد مع ظهير أيسر جديد، كما يبرز اسم الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ.