في كل الميادين تحيا فلسطين.. اتحاد طلاب تحيا مصر يشارك في انتفاضة التضامن مع أهالي غزة

حرص اتحاد طلاب تحيا مصر على المشاركة في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي انطلقت ظهر اليوم في جميع ميادين مصر، تنديدًا بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالي غزة وشعب فلسطين الشقيق، حيث شارك أكثر من 2000 عضوا على مستوى أنحاء الجمهورية.

وأدان طلاب تحيا مصر الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان الصهيوني ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء في قطاع غزة، وسط صمت المجتمع الدولي وانحياز بعض الأطراف الغربية لتلك الجرائم اللإنسانية.

واستنكر مصطفى قطامش رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر، صمت المنظمات الحقوقية الدولية المتحدثة باسم حقوق الإنسان وتخلي قادة العالم عن دورهم في إرساء السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.

وأكد قطامش دعم اتحاد طلاب تحيا مصر للرئيس السيسي في كل ما يراه ويتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري والحدود المصرية، مشددا على أن مخطط التهجير الذي يسعى إليه الكيان الصهيوني لم ولن يتم، فالحدود المصرية هي خط أحمر لم ولن يسمح أحد المساس به تحت أي ظرف كان، بالإضافة إلى أن القضية الفلسطينية والتي تحمل مصر مسؤوليتها على عاتقها لا يمكن تصفيتها مهما كان.