وكيل التعليم بالغربية يتقدم مسيرة للتضامن مع فلسطين

تقدم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المسيرة التضامنية، التى انطلقت من أمام استاد طنطا الرياضي، والتي شارك فيها العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها ومدارسها ومعلميها لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أى قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.



وقد وجهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، دعوة لمديري الإدارات التعليمية والمدارس، والمعلمين وجميع العاملين بها، للمشاركة فى مظاهرة تضامنية مع فلسطين وتفويض الرئيس السيسى لأى قرارات للحفاظ على الأمن القومى المصرى.



ودعا وكيل الوزارة جميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالغربية والإدارات التعليمية، للمشاركة فى المظاهرة التضامنية مع أشقائنا فى فلسطين، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأى قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.