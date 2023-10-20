عاجل
السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري في غزة عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُصدر تهديدات بقصف مستشفى القدس في غزة
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع سيدة في انهيار جزئي بأحد العقارات فى الساحل

بوابة الوفد الإلكترونية

لقيت سيدة حتفها ،  أسفل عقار إثر حدوث انهيار جزئي في العقار بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة وتوالت النيابة التحقيق .

 

txt

على خُطى خائن صديقه "طبيب الساحل".. حكايات أطباء ساروا على درب الإجرام

txt

إحالة أوراق 3 مُتهمين للمفتي في "قضية طبيب الساحل"

مصرع سيدة في  انهيار جزئي باحدي العقارات  بالساحل

كانت البداية بتلقي  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بوقوع انهيار اجزاء من شقة داخل عقار بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة وتوالت النيابة التحقيق 

 علي الفور قام رجال الحماية المدنية  بالوصول لمكان البلاغ وفرض كردون أمنى بمحيط الواقعة وتبين انهيار سقف الطابق الثاني وتم انتشال جثة السيدة وتدعى "هدى حنفي"، 49 سنة، وتم نقلها لثلاجة مستشفى الساحل.

ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بدار السلام

كماضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدار السلام، وتولت النيابة التحقيق.

 كانت البداية   معلومات وتحريات أكدتها وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول ، بمديرية أمن القاهرة بقيام 4 أشخاص، مقيمين بالشرقية بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة حدادة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على حفرة بعمق متر ونصف وأدوات التنقيب.

  وبمواجهته المتهمين  اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

دهس سيارة وحرق بمياة النار ..4وقائع هزت القليوبية خلال أسبوع

اندلاع حريق داخل حظيرة مواشي في القليوبية ونفوق 5 رؤوس

شقيقة سيدة الخانكة: عايزين القصاص “سيلا طفلة يتيمة مستقبلها يدمر بمياة النار"

الأحقاد الدفينة تسطر مأساة الخانكة ..أمل وابنتها تدفعا الثمن بـ"مياة نار "

والد ضحية الحرق بمياه النار في الخانكة: عايز حق بنتي من المجرمين

ننشر الصورة الأولى لـ"عبدالرحمن" ضحية حادث الدهس بالخانكة

شهيد لقمة العيش.. ميكب أرتست تنهي حياة ممرض تحت عجلات سيارتها بالخانكة

جهود مكثفة لانتشال جثمان عامل غرق في الرياح التوفيقي ببنها

الجريدة الورقية