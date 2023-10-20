مصرع سيدة في انهيار جزئي بأحد العقارات فى الساحل

لقيت سيدة حتفها ، أسفل عقار إثر حدوث انهيار جزئي في العقار بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع سيدة في انهيار جزئي باحدي العقارات بالساحل

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بوقوع انهيار اجزاء من شقة داخل عقار بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة وتوالت النيابة التحقيق

علي الفور قام رجال الحماية المدنية بالوصول لمكان البلاغ وفرض كردون أمنى بمحيط الواقعة وتبين انهيار سقف الطابق الثاني وتم انتشال جثة السيدة وتدعى "هدى حنفي"، 49 سنة، وتم نقلها لثلاجة مستشفى الساحل.

ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بدار السلام

كماضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدار السلام، وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية معلومات وتحريات أكدتها وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول ، بمديرية أمن القاهرة بقيام 4 أشخاص، مقيمين بالشرقية بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة حدادة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على حفرة بعمق متر ونصف وأدوات التنقيب.

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.