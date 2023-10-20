قيادات الوفد بالدقهلية يشاركون في مليونية مناصرة الأقصي وغزة

شارك المحاسب محمد حلمي سويلم رئيس اللجنة العامة بالدقهلية وعضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد و اعضاء و قيادات اللجنه المواطنين في وقفه انتفاضه الأقصى بالدقهلية لدعم الأشقاء في فلسطين والدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات.

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من المصريين، قرروا الحشد والنزول في الشوارع المصرية والميادين، اليوم يوم الجمعة، لتأييد قرارات الدولة المصرية واحتجاجًا علي إجرام جيش العدوان على أهالي غزة في فلسطين، ولرفض فكرة نزوح الفلسطينيين داخل سيناء.

قيادات الوفد بالدقهلية يشاركون في مليونية مناصرة الاقصي وغزة

قيادات الوفد بالدقهلية يشاركون في مليونية مناصرة الاقصي وغزة

قيادات الوفد بالدقهلية يشاركون في مليونية مناصرة الاقصي وغزة

قيادات الوفد بالدقهلية يشاركون في مليونية مناصرة الاقصي وغزة

قيادات الوفد بالدقهلية يشاركون في مليونية مناصرة الاقصي وغزة

قيادات الوفد بالدقهلية يشاركون في مليونية مناصرة الاقصي وغزة