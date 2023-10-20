سيدات قنا تشارك فى مظاهرات دعم القضية الفلسطينية

احتشد المئات من أبناء محافظة قنا من رجال وسيدات من مختلف أطياف المجتمع القنائي والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والنقابات المهنية وبمشاركة قوية، للمرة الأولى من العنصر النسائي، فى مظاهرات ميدان الساعة بوسط مدينة قنا، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني وتنديدًا بمجاز الاحتلال الصهيوني الوحشية بقطاع غزة وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى في القرارات كافة تحمي الأمن القومي المصري.

رفع المتظاهرين العلم المصري والعلم الفلسطيني مرددين الهتافات المناهضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والوحشي علي قطاع غزة وقتل الأبرياء من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ مطالبين المجتمع بعدم الازدواجية في المعايير واحترام حق المدنيين وإدخال المساعدات الفورية لأهالي القطاع مرددين هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصي و فلسطين عربية وتسقط تسقط إسرائيل ويسقط الكيان الصهيوني وكلنا فلسطين"