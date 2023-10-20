5 مسيرات حاشدة تنطلق في شوارع الاسماعيليه

التقت خمسة مسيرات حاشدة من أحياء الاسماعيليه عقب صلاة الجمعة بميدان الممر بالإسماعيلية واجتمعو في مظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من ١٠ الالف متظاهر دعت إليها قوى وطنية وشعبية وأحزاب تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع ورفضا لدعوات تهجير أهالي القطاع.

وانطلقت مسيرة حاشدة من مسجد المطافي بالإسماعيلية عقب صلاة الجمعة حتى الميدان شارك فيها المئات من المواطنين وقوى شعبىة وأحزاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي .فيما انطلقت مسيرة من مسجد الاسراء وأخرى من مقر حياة كريمة ومسيرات من مراكز وقرى الاسماعيليه.

واتشح ميدان الممر بلافتتات دون عليها لا لتهجير الفلسطينين ..غزة الصامدة..لا لقتل الاطفال والمدنيين .

ورفع المشاركون اعلام فلسطين والشالات الفلسطينية مرددين هتافات صاخبة تندد باستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية .

وردد المتظاهرون هتافات أبرزها خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود...على القدس رايحين شهداء بالملايين...القدس عربية وسيناء مصرية ..الله اكبر فوق كيد المعتدين ...لا اله الا الله الشهيد حبيب الله ...يا فلسطيني يا فلسطيني ..دمك دمي دينك ديني.

وحرص أهالي على اصطحاب أطفالهم للمظاهرة مؤكدين أن ما يحدث لاطفال غزة كان سببا رئيسيا لإعلام أطفالهم بالقضية الفلسطينية وكشف حقيقة العدو الإسرائيلي وما يفعله من جرائم ضد الإنسانية.

وشهدت الإسماعيلية على مدار ال ٤٨ ساعة الماضية مظاهرات طلابية بجامعة قناة السويس دعا إليها اتحاد طلاب جامعة قناة السويس داخل الحرم الجامعي ومظاهرات نظمتها نقابة المحامين بالإسماعيلية.

ودعت نقابة الأطباء بالإسماعيلية الأطباء لتدوين بياناتهم التفصيلية للراغبين في المشاركة في الدعم الطبي المقدم لجرحى قطاع غزة بمستشفيات سيناء خلال الأيام المقبلة لتلقي العلاج اللازم.