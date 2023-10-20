نصرة الأقصى والحفاظ على الاوطان.. موضوع خطبة الجمعة بالاسماعيليه

تناولت خطبة الجمعة بمساجد محافظة الإسماعيلية اليوم حديثها عن المحافظة على الاوطان وتناولت الخطبة الحديث عن يهود المدينة المنورة الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واشتملت الخطبة الحديث عن مواقف اليهود ضد الانتهاكات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني ودعا ائمة المساجد لنصرة الشعب الفلسطيني بالدعاء والتبرع المادي لإيصال المساعدات الإنسانية لهم .

وأكد الخطباء أن نصرة أهالي فلسطين بالثبات على الحق والثبات في الأرض أمام العدو الذي استباح الأرواح والاعراض والدماء .لم يفرقوا بين طفل وامرأة وشيخ مسن ..وهدموا المساجد والكنائس وقصفوا المستشفيات.



وتناولت خطبة الجمعة حقيقة القضية الفلسطينية وكفاح الشعوب والجيش العربية من أجل مناصرة القضية التي تتعلق بالعقيدة الإسلامية .

وأكد الائمة أن المقدسات الإسلامية في فلسطين وعلى رأسهم المسجد الأقصى يتعرض لانتهاكات مريرة وان ما يمارسه الصهاينة من اعتداءات بتجويع وحصار وقتل الاطفال والنساء والشيوخ جريمة اعتاد عليها العدو الإسرائيلي منذ عقود .

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه خطبة الجمعة من مسجد المطافي والتي اكتظت بالمصلين والحدائق المحيطة بها .ودعا خطيب المسجد للخروج للتظاهر اليوم لتوصيل رسالة للعالم وطالب بنصرة الأقصى بالدعاء والتبرع ومساندة اهالينا في فلسطين في حربهم وذلك أضعف الجهاد..مطالبا حكام المسلمين برفع لواء الجهاد