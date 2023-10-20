عاجل
غوتيريش: مصر بلد ذات سيادة ويجب احترام قوانينها
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

سهير المرشدي رئيس لجنة تحكيم بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

سهير المرشدي رئيس
سهير المرشدي رئيس لجنة تحكيم بملتقى القاهرة الدولي للمسرح

يستعد ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، لتنظيم مسابقة «اتكلم عربي»، في نسختها الثانية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتقام تحت شعار «الحياة لنا»، في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر.



ويشار إلى أن تقام مسابقة «اتكلم عربي»، في نسختها الثانية، لهذا العام، تحت إشراف الفنان طارق الدسوقي، وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة النجمة والفنانة القديرة سهير المرشدي، وعضوية الناقد والباحث دكتور عامر صباح المرزوك عميد كلية الفنون الجميلة جامعة بابل(العراق)، والناقد الأدبي عبدالرحمن الحارثي (السعودية).


جدير بالذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة.  أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

 

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.


وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

مواد متعلقة

ما هو حفل توزيع جوائز MTV بعد إلغائه بسبب أحداث غزة

قصة وأبطال حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" قبل انطلاقها

تعرف على لجنة تحكيم «كوميدي ستارز 3» بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

القائمة الكاملة للأفلام المشاركة بمهرجان أيام قرطاج السينمائي

تفاصيل فيلم Killers of the Flower Moon

أهم المحطات في حياة هناء عبد الفتاح بذكرى وفاته

تفاصيل مسابقة "سامية حبيب للمقال النقدي" بملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

"أثبت في دقيقة أنه سفير الإنسانية".. هالة سرحان تشيد بفيديو محمد صلاح
الجريدة الورقية