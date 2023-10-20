المكرونة السويسي بـ70 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة بأسواق الجملة

شهدت أسعار الأسماك ارتفاعًا طفيفًا في أسواق الجملة، اليوم الجمعة، إذ تبدأ أسعار السمك البلطي من 56 حتى 71 جنيهًا، والمكرونة السويسي من 70 لـ110 جنيهات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في أسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم

البلطي:- من 56 لـ71 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ200 جنيه.

قشر بياض:- من 80 لـ100 جنيه.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ100 جنيه.

بياض أملس (خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 70 لـ 110 جنيهات.

مكؤونة خليجي:- من 50 لـ 80 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري- سابيا:- من 190 لـ 300 جنيه.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 210 جنيهات.

مرجان:- من 40 لـ 75 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 55 لـ 85 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 80 لـ 400 جنيهًا.

جمبري جامبو:- من 410 لـ 480 جنيهًا.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 300 جنيه.

بوري:- من 65 لـ 110 جنيهات.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 75 لـ 125 جنيهًا.

قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

سردين:- من 65 لـ 85 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.