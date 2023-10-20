الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انخفاض كبير في أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

الفاكهة
الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا في أسواق الجملة، إذ تتراوح أثمان البرتقال من 4 لـ8 جنيهات في مختلف الأنواع، والجوافة من 3.5 لـ 9.5 جنيه.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة في سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم

كيلو البرتقال البلدي:- من 4 لـ 6.5 جنيه.

كيلو البرتقال السكري:- من 5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو البرتقال أبو سرة:- من 7 لـ 8 جنيهات.

كيلو الليمون البلدي: من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو العنب المستورد (أصفر، أسود):- 35 جنيهًا.

كيلو عنب رومي أحمر:- من 8 لـ 14 جنيهًا.

كيلو تفاح سوري لبناني: من 18 لـ 28 جنيهًا.

كيلو بلح زغلول:- من 8 لـ 15 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 8 لـ 12 جنيهًا.

كيلو بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

كيلو بلح بارحي:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 8 لـ 14 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 9 لـ 11 جنيهًا.

كيلو جوافة:- من 3.5 لـ 9.5 جنيه.

كيلو رمان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى خشابي: من 12 لـ 22 جنيهًا.

كيلو كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.

كيلو كاكا:- من 7 لـ 15 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: 13 جنيهًا.

كيلو حرنكش: 15 جنيهًا.

كيلو كيوي: 30 جنيهًا.

كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو موز صعيدي: من 7 لـ 11 جنيهًا.

الجريدة الورقية