جنوب الدلتا للكهرباء تنتهي من تنفيذ 7 دورات لموظفيها

انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب مجموعة من الدورات التدريبية للأسبوع الحالى والتى تتضمن:-

1- دورة عن (المحولات الكهربية)

2- دورة عن (أعضاء لجان السلامة والصحة والمهنية متقدم)

3- دورة عن (اللوائح التجارية - بشرية)

4- دورة عن (التواصل والذكاء العاطفى)

5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)

6- دورة عن (علب الاتصال والنهاية كابلات شركه السويدى) من 10/14 إلى 10/16

7- دورة عن (علب الاتصال والنهاية كابلات شركه السويدى) 10/17 إلى 10/19.