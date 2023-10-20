جنوب الدلتا للكهرباء تنتهي من تنفيذ 7 دورات لموظفيها
انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب مجموعة من الدورات التدريبية للأسبوع الحالى والتى تتضمن:-
1- دورة عن (المحولات الكهربية)
2- دورة عن (أعضاء لجان السلامة والصحة والمهنية متقدم)
3- دورة عن (اللوائح التجارية - بشرية)
4- دورة عن (التواصل والذكاء العاطفى)
5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)
6- دورة عن (علب الاتصال والنهاية كابلات شركه السويدى) من 10/14 إلى 10/16
7- دورة عن (علب الاتصال والنهاية كابلات شركه السويدى) 10/17 إلى 10/19.