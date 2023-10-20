الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جنوب الدلتا للكهرباء تنتهي من تنفيذ 7 دورات لموظفيها

شركة جنوب الدلتا
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب مجموعة من الدورات التدريبية للأسبوع الحالى والتى تتضمن:-

1-  دورة عن (المحولات الكهربية)
2- دورة عن (أعضاء لجان السلامة والصحة والمهنية متقدم)
3- دورة عن (اللوائح التجارية - بشرية) 
4- دورة عن (التواصل والذكاء العاطفى)
5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)
6- دورة عن (علب الاتصال والنهاية كابلات شركه السويدى) من 10/14 إلى 10/16
7- دورة  عن (علب الاتصال والنهاية كابلات شركه السويدى)  10/17 إلى 10/19.

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