الإسكندرية تنتفض من أجل فلسطين وترفض تهجير سكان غزة

لليوم الثانى على التوالى شهدت محافظة الإسكندرية انتفاضة كبيرة من المواطنين والطلاب، بمشاركة الأطفال تنديدا بالأوضاع فى قطاع غزة واعتداء إسرائيل وقصفها لمستشفى المعمدانى وسط غزة ما خلف مئات القتلى والجرحى من المدنيين والأطباء العزل. ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية دعما للأشقاء فى فلسطين.

كان قد خرج المئات من طلاب كليات جامعة الإسكندرية، فى مظاهرة حاشدة دعما لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفض مصر تهجير سكان قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية، وتنديدا بالمجزرة الإسرائيلية.

انطلق الطلاب بمسيرتهم بمحيط مجمع الكليات النظرية ومكتبة الإسكندرية فى شارع سوتير، مرددين عشرات الهتافات لدعم القضية الفلسطينية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية كما حرص بعضهم على ارتداء قمصان مطبوع عليها علم واسم وخريطة فلسطين.

كما تظاهر العديد من المواطنين بمنطقة سيدى جابر ومنطقة القائد إبراهيم وأعلنوا عن فخرهم بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، والتى عبر خلالها عن قوة الدولة المصرية، ووضوح الرؤية السياسية، مؤكدين تنديدهم بالعدوان الإسرائيلى والمجازر الوحشية على قطاع غزة، وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى إزاء القضية الفلسطينية ومنع مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وردد المشاركون فى المظاهرات هتافات دعم وتأييد لفلسطين، رافعين الأعلام الفلسطينية ومن بينها «افتحوا لنا الحدود.. خيبر خيبر يا يهود»، و«فلسطين عربية»، و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، و«تسقط تسقط إسرائيل»، فيما رفع المئات أعلام مصر وفلسطين ولافتات كتب عليها «فلسطين قضيتى» و«فداك يا أقصى».