الذهب الأبيض يزين حقول أسيوط

"الذهب الأبيض يزين الحقول" سعادة عارمة علت وجوه مزراعي القطن في محافظة أسيوط بعد إرتفاع سعر القنطار وزيادة إنتاج الفدان مما يساعد الفلاح علي تحقيق هامش ربح مناسب يجعله قادرًا علي مواصلة الإنتاج ومواجهة التحديات والقدرة علي تلبية احتياجاته المعيشية، حيث كان قديمًا محصول القطن مصدرًا أساسي للدخل، وتلبية احتياجات الأسرة، كان المزارع يعتمد علي ارباحه من محصول القطن في تجهيز أبنائه للزواج وشراء كافة المتطلبات، ولكن بعد تدهور زراعة المحصول وعدم الانتاجيه الكافية للفدان، أصبح القطن يشكل عبئ يزيد من معاناة الفلاح المصري وذلك لعدم تحديث زراعة المحصول من تقاوي وطرق حديثة لزراعته، ما أدي الي عزوف الفلاحين عن زراعة القطن لسنوات طويلة، مما جعل الدولة تسلط الضوء علي زراعة القطن واستحداث أنواع جديدة تتمشي مع التغيرات المناخية وتعطي إنتاجية عالية للفدان.

حيث بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام 255 الف فدان في الوجهين القبلي والبحري، بمتوسط إنتاج 9.5 قنطار للفدان، ووصل سعر القنطار في المزاد بمحافظة أسيوط الي 10600 جنية، وسط فرحة علت وجوه المزارعين لتحقيق أرباح مناسبة من المحصول هذا العام.

وقال أحمد عبدالفتاح، أحد مزارعي القطن بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، إن اهتمام الدولة بتحديث أنواع التقاوي المستخدمة في زراعة القطن أدي إلي اقبال المزارعين علي زراعة المحصول مرة أخري بعد عزوف دام لسنوات طويلة، وذلك لعدم الانتاج الكافي للفدان مقابل المصاريف اللازمة في السنوات الماضية.

وأكد عبدالفتاح، علي أن محصول هذا العام ناجح وإنتاجه مرتفع، ويحقق أرباح مجزيه للفلاح، حيث يتراوح إنتاج الفدان الواحد من 9.5 الي 12 قنطار، مضيفًا أن البذور المستحدثه أعادت زراعة القطن في مصر مرة أخرى.

وأضاف عبدالرحمن حسن، مزارع بأسيوط محصول القطن هذا العام مبشر ويحقق ارباحًا كبيرة للمزارع، مما سيساعد في الأعوام القادمة علي زراعة المحصول بمساحات اكبر من العام الحالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار القنطار وكذلك انتاج الفدان، مما يجعل الفلاح يري أن زراعة القطن أفضل من زراعة محصول آخر.

وصرح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن المساحات المنزرعة بمحصول القطن في المحافظة زادت بنسبة 100% هذا العام، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقطن هذا العام 3034 فدانًا، مقارنة بـ 1500 فدان العام الماضي.

مؤكدًا علي زيادة المساحة في الأعوام القادمة بعد إرتفاع إنتاجية الفدان بعد إدخال الأنواع المستحدثه من التقاوي، وتطوير طرق الزراعة والمتابعة المستمرة من جانب مراكز الإرشاد الزراعي بالمحافظة.