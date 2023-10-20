اليوم.. إنطلاق الجولة العاشرة من الدوري السعودي باكتساح هلالي وغيابات بالجملة

تنطلق اليوم الجمعة الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تشهد مباريات صعبة لأندية الأهلي والاتحاد، في الجولة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وتنتهي يوم الأحد المقبل.

أبرز مباريات الجولة العاشرة

تفتتح مباريات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري السعودي بلقاء الاتحاد ضد نادي التعاون في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتختتم بلقاء الهلال ضد الخليج في مواجهات اليوم الأول اليوم الجمعة عند التاسعة مساءً.

وفي يوم السبت الثاني بالجولة يفتتح النصر مباريات الجولة في السادسة مساءً أمام نادي ضمك وتختتم بمواجهتي الأهلي والوحدة ولقاء الشباب ضد الطائي، ولقاء وحيد يوم الاحد بين فريقي الاتفاق والرياض في السادسة مساءً بختام مباريات الجولة العاشرة.

الهلال في صدارة الترتيب

يحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة من الانتصار في 7 مباريات والتعادل في مواجهتين بدون هزيمة حتى الآن، ومعه اقوى خط هجوم في المسابقة، كما يمتلك ثلاثة لاعبين في صراع الهدافين.

غيابات الجولة العاشرة من الدوري السعودي

يعد نيمار دا سيلفا أبرز غيابات الجولة العاشرة بعد فقدان نادي الهلال لاعبه بسبب الرباط الصيبي خلال مواجهة البرازيل ضد أوروجواي، في تصفيات أمم أوروبا 2024، بالإضافة إلى سلمان الفرج وحسان تمبكتي وناصر الدوسري.

كما يغيب بروزوفيتش وسلطان الغنام وعلي لاجامي ونواف العقيدي وآل فتيل عن قائمة النصر لمواجهة نادي ضمك، بينما يخسر نادي الاتحاد في مواجهة التعاون لخدمات كل من حسن كادش وفابينيو وزكريا هوساوي احمد شراحيلي.