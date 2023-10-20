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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إلغاء فعاليات مهرجان أجيال السينمائي القطري الـ11

مهرجان أجيال السينمائي
مهرجان أجيال السينمائي 11

أعلنت إدارة مهرجان أجيال السينمائي القطري بتأجيل دورته الـ11، تضامنًا مع الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين وتصاعد الأحداث هناك.

 

وأصدرت الصفحة الرسمية لمهرجان أجيال السينمائي، بين الإلغاء، كالآتي:"تعبيرًا عن تضامننا مع أخوتنا الفلسطينيين تعلن مؤسسة الدوحة للأفلام عن إلغاء دوؤة هذا العام من مهرجان أجيال السينمائي، فـ أجيال ليس مجرد احتفال سنوي بفنّ سرد القصص، لكنه في جوهره حدث مجتمعي، ركيزته المجتمع، وأقيم من أجل المجتمع"، و"في هذه الأوقات العصيبة، نؤكد تضامننا مع مجتمعاتنا في المنطقة، ونشاركهم مشاعر الحزن والأسى جراء الخسائر اليومية الهائلة في الأرواح البريئة. فهذا الوقت ليس للاحتفال، بل وقت العمل والمبادرات الهادفة".

 

 

 


وتابع البيان" مؤسسة الدوحة منذ تأسيسها دافعت عن أصوات المجتمعات الأقل تمثيلاً وحضوراً في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تحقيق التوازن في سرديات الأفلام، وإن إبراز القصص الفلسطينية كان أمراً بالغ الأهمية ضمن رؤيتها كمؤسسة ثقافية"، مؤكدةً "التزامها الراسخ بتعزيز تمثيلهم الحقيقي وتقديم تجاربهم وإنسانيتهم بشكل صادق".


وبدلاً من تقديم نسخة هذا العام من مهرجان أجيال السينمائي، ذكرت المؤسسة أنها "ستعمل على استكشاف طرق جديدة لاستخدام منصاتها لتعزيز وصول الأصوات الفلسطينية إلى أوسع جمهور في جميع أنحاء العالم".

كانت ستبدأ فعاليات الدورة الـ11 من المهرجان في الفترة بين 8- 16 من نوفمبر القادم، متضمنة متضمنةً عروض الأفلام الطويلة والقصيرة، وأن تمنح مسابقاتها جوائز عدة لأفضل الأفلام القصيرة والطويلة، وكذلك جوائز عدة لمسابقة "صنع في قطر".

 

 

 

 

 

 

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