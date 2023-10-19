وصول أضخم طائرة مساعدات إلى مطار العريش لإرسالها لقطاع غزة (فيديو)

وصلت أضخم طائرة مساعدات إغاثية إلى مطار العريش استعدادا لإرسالها إلى قطاع غزة، قادمة من بولندا وتحمل على متنها نحو 81 طنًا من الغذاء والدواء.

واستقبل المطار منذ بدء هجوم الاحتلال على قطاع غزة، العديد من طائرات المساعدة من دول العالم من أجل مساعدة أهالي غزة الذين يعيشون دون ماء أو طعام أو كهرباء منذ أسبوعين.

السيسي وبايدن يتفقان على إدخال المساعدات إلى غزة

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام؛ مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الأمريكي، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شكره وتقديره لموقف مصر والرئيس السيسي بشأن جهوده لاحتواء الوضع الإنساني في قطاع غزة.

كما ركز الاتصال على سبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت.