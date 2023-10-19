شاكيرا تتخفى في شكل عروس البحر وتخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خضعت المغنية الكولومبية شاكيرا، لجلسة تصويرجديدة مع المصمم الإيطالي ريكاردو تيسكي، لصالح مجلة فوج العالمية، وشاركت متابعيها إحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

شاكيرا

شاكيرا تستعرض أنوثتها بزي عروسة البحر

وظهرا الثنائي داخل مصعد، وإرتدت شاكيرا كحروس البحر، ذات الذيل الطويل باللون الأسود وحمالة صدر شفافة، وفوقها جاكيت نفس اللون.

وتزينت شاكيرا بقفازات مصنوعة من الجلد باللون الأسود وفوقها مجموعة من المجوهرات الذهبية والمرصعة بالألماسن فضمت أساور وخواتم في اليدين.

وإعتمدت شاكيرا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي اللامع والمناسب للون بشرتها.

ووضعت مكياجًا ناعمًا وجذاب، فزينت وجنتيها ببلاشر بالون النود، وحددت عينيها بالكح الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين، بالإضافة لظلال العين بدرجات البني، واختارت أحمر شفاه باللون البني المائل للبرتقالي الهاديء.

وظهر بجوارها المصمم الإيطالي ريكاردو تيسكي وهو متخفي في ملابس مندوب الشحن، ومرتدي بنطال فضفاض الساقين، وفوقة قميص باللون البترولي ذا نصف أكمام، وعلى رأسه قبعة سوداء.