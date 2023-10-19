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الخميس 19/أكتوبر/2023 - 08:56 م 10/19/2023 8:56:56 PM

٧٥ عاما تقريبا هى عمر الاحتلال الصهيونى للأراضى الفلسطينية، أجيال عربية متعاقبة عايشت طوال هذه السنوات، العديد من المجازر التى ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلى، فى القدس وغزة ورام الله ونابلس والخليل وجنين، ابتداء من مجزرة قرية دير ياسين غرب القدس، معلومات موثقة عن اول مجزرة لدولة الاحتلال الإسرائيلى بالاراضى الفلسطينية:

١- حدثت فى 9 أبريل عام 1948، اى عقب ١٥ يوما من توقيع أول اتفاقية سلام بين فلسطين وإسرائيل.

٢- نفذ المذبحة العصابتان الصهيونيتان (الإرجون والشتيرن).

٣- ضحايا المجزرة ما بين 250 إلى 360 ضحية من النساء والرجال والأطفال.

ونحن الآن فى عام ٢٠٢٣، نقف أمام مجزرة جديدة من المحتل الصهيونى الغاشم، بقيادة مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والتى يستقوى فيها بدول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ووصل بهم الاعتداء الغاشم بقصفهم المستشفيات والمنازل بالمخالفة لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، المعلومات الموثقة حتى كتابة هذه الأسطر تقول:

١ - ما يقرب من ٤ آلاف شهيد، و١٣ ألف مصاب من الفلسطينيين.

٢ - اغلب الشهداء والمصابين من النساء والأطفال.

٣ - ١٣ يوما هى عمر المجزرة حتى الآن والتى بدأت أحداثها فى ٧ أكتوبر.

ملف هذه المجازر الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسط مطالبات بفتح تحقيق فى هذه الجرائم وخاصة قصف مستشفى المعمدانى بقطاع غزة.

أرقام مهمة يجب وضعها فى الاعتبار:

١ - عدد الدول العربية ٢٢ دولة.

٢ - منها ١٢ دولة فى قارة آسيا، و١٠ فى قارة أفريقيا.

٣ - ما يقرب من ٤٦٢ مليون نسمة تعداد سكان الدول العربية.

٤ - تعداد المسلمين 2 مليار شخص حول العالم.

٥ - أى حوالى 25% من سكان العالم.

رسالتى للعدو الصهيونى ومن يسانده ويستحل الدم الفلسطينى: العرب والمسلمون والمصريون تحديدا بمختلف ديانتهم، يربون أبناءهم وأطفالهم على عقائد ثابتة:

أولا- إن إسرائيل ليست دولة ولكنها عدو صهيونى محتل، والعرب جميعهم أخوة.

ثانياً- إن فلسطين ستظل عربية ومن يمت فى دفاعه عن وطنه فهو شهيد.

ثالثاً- إن القدس ثانى مدينة أضاء بها نور التوحيد بعد مكة المكرمة، حيث بنى بها المسجد الأقصى بعد بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس بأربعين عاما، هذا المسجد الذى كان أولى القبلتين، ونال المنزلة الثالثة فى القدسية بعد المسجد الحرام ثم المسجد النبوى، وأطلق عليه لذلك ثالث الحرمين.

رابعاً - إننا عائدون وقادمون إليكِ يا فلسطين لنصرة دين الله.