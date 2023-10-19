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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الغارديان تطرد رسام كاريكاتير بسبب نتنياهو

ستيف بيل رسام الكاريكاتير
ستيف بيل رسام الكاريكاتير

أقالت صحيفة الغارديان البريطانية ستيف بيل، وهو رسام كاريكاتير مخضرم، بعد رفضها نشر كاريكاتير له، بدعوى أنه يصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل معاد للسامية.

 

كان الكاريكاتير يصور نتنياهو وهو يحمل مبضعا ويستعد لفتح شق يشبه خارطة غزة في بطنه، مع تعليق يقول "سكان غزة، اخرجوا الآن".

واعتبرت الغارديان أن الكاريكاتير يعزز الصور النمطية المعادية للسامية التي تربط اليهود بتجارة اللحم.

من جانبه، نفى بيل أن يكون الكاريكاتير معادي للسامية، قائلا إنه كان مستوحى من رسم كاريكاتير آخر يصور الرئيس الأمريكي ليندون جونسون وهو يشير إلى ندبة على شكل فيتنام.

وقال بيل إنه لم يكن يقصد الإشارة إلى "رطل اللحم" الذي طالب به الشخصية اليهودية شايلوك في مسرحية شكسبير الشهيرة "تاجر البندقية".

 

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