"ما تيجي نشوف" في المركز الأول.. قائمة الأعلى مشاهدة عبر المنصات الفنية

تمتلأ قائمة الأكثر مشاهدة على المنصات الفنية الترفيهية المختلفة، بعدد من المسلسلات المصرية والعربية المفضلة لدى مشاهديها، والتي احتلت المراكز الأولى في تلك القائمة.

المسلسلات الأعلى مشاهدة على watch it

وفي هذا الصدد نستعرض في السطور الآتية عن قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it:

المركز الأول: الحلقات الأخيرة من حكاية “ماتيجي نشوف” من مسلسل 55 مشكلة حب، والتي تدور أحداثه حول 6 أشخاص تجمعهم صداقة قديمة يجتمعان في أجازة صيفية وتنقلب بعدها الاحداث رأسا على عقب ويكشتفون عن بعضهم البعض مجموعة من الأسرار الخطيرة.

من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيدومن إخراج محمد الخبيرى.

حكاية ماتيجي نشوف

المركز الثاني: مسلسل صوت وصورة التي يحكى عن أزمة التحرش وصعوبات مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيرها السلبي على أمور الحياة الطبيعية.

من بطولة "حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب".

مسلسل صوت وصورة

المركز الثالث: مسلسل على باب العمارة، الذي يحكي عن شخصية “عوض” ان الثري الصعيدي، والذي يجبره والده على السفر إلى القاهرة للبحث عن لقمة عيشه بيده ليقدر قيمة الأموال والحفاظ على مصدرها.

مسلسل على باب العمارة من بطولة "حاتم صلاح ريهام الشنواني، بوسي الشامي

مصطفى الرومي ، أمير عبد الواحد، عزة لبيب ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم".

المركز الرابع: مسلسل “ورق التوت”، والذي يعرض على مدار 9 أشهر ، يعالج القضايا الحساسة منها الختان والعنف المنزلي وتحدید النسل والجھل والاضطراب النفسي والتنمر والتحرش الجنسي والمشاكل الطبقیة.

من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد على، جمال عبدالناصر، نور النبوي، سلوى محمد على. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل ورق التوت

المركز الخامس: حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب، الذي انتهى عرضه تلفزيونيًا خلال الأسبوع الماضي، تناول في حلقاته مرض الزهايمر وتفاصيل الحياة معه ومعاناة المصاب به، من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، أشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.