بين الغناء والسينما..توقف تام للأحداث الفنية في الدول العربية تضامنًا مع فلسطين

لازالت موجات التأثر والغضب والتضامن مع الأحداث الفلسطينية تلقي بظلالها على مدن العالم وعلى وجه التحديد العربي منها، حيث أجلت عدد من الدول العربية أنشطتها الفنية تضامنًا مع الأحداث العصيبة التي تمر بها فلسطين في مواجهتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بين السينما والموسيقى والغناء..تعليق عدد كبير من الأحداث تضامنًا مع فلسطين

جاءت قرارت التأجيل بدايةً من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، الذي كان من المفترض إقامته خلال نهاية الأسبوع الجاري في مصر، وكانت قد قررت د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تأجيل فعالياته بالكامل حتى إشعار آخر.

مهرجان الموسيقى العربية الـ32

تأجيل مهرجان الموسيقى والقاهرة والجونة السينمائي 2023

وكان قد سبقه قرار بتأجيل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي إلى الـ 27 من أكتوبر الجاري، حيث كان من المفترض إقامته 13 أكتوبر، في بيان أصدرته إدارة المهرجان كالآتي:" في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، وفي خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب".

وأصدر إدارة المهرجان اليوم الخميس بتأجيل فعالياته لأجل غير مسمى، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانيةلأهالي غزة، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة

تعليق الأحداث الفنية في الكويت والأردن وسلطنة عمان وتوقف الحفلات الفنية

وعلى المستوى العربي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي خلال الأسبوع الماضي، وقف جميع أنشطة الدولة الفنية تضامنًا مع أحداث فلسطين، في بيان تضمن الآتي" تأكيداً على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي، فقد وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".

وبجانب الكويت، أعلنت الأردن وسلطنة عمان وقف جميع أنشطتها الغنائية والاحتفالية على أن تُستأنف في وقتٍ لاحق.

تغيير مسار الأحداث في أيام قرطاج السينمائية 2023

كما ألغت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية المظاهر الاحتفالية والبدء في مسابقات الأفلام الرسمية

شعار أيام قرطاج السينمائية2023

وعلى صعيد الحفلات الغنئاية لنجوم العالم العربي، تم تأجيل عدد كبير من أمسياتهم الغنائية بدايةً من الفنان رامي صبري الذي أعلن عن تأجيل حفله الغنائي بالأردن الذي كان سيقدمه في 20 أكتوبر الجاري، حسب البيان الذي أصدرته الشركة المنظمة للحفل، والذي تضمن قرار باسترداد مبالغ التذاكر لأصحابها.

بجانب عدد كبير من الفنانين في عدد من الدول العربية على رأسهم الموسيقي الكبير عمر خيرت، إضافةً إلى عمرو دياب، أنغام، وائل جسار، حسين الجسمي، رحمة رياض، تامر عاشور، بهاء سلطان، محمد عبده، نانسي عجرم" في كلًا الكويت والإمارات.

تأجيل حفلات عمر خيرت

تأجيل حفل عمرو دياب في دبي

تأجيل حفل نانسي عجرم

تأجيل حفل الفنان محمد عبده