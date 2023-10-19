عبد المجيد سليم ينسحب من انتخابات الزمالك قبل ساعات على انطلاقها

أعلن عبد المجيد سليم المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك ، اعتذاره عن عدم استكمال ترشحه ، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها غد الجمعة.

كما أبدى دعمه الكامل لقائمة المرشح حسين لبيب في انتخابات الأبيض.

وأصدر المرشح ، بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك جاء نصه كالتالي ..

في سياق متصل ، تحدث مجدي صادق، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، على تفاصيل ترشحه لانتخابات النادي المقبلة.

وقال صادق خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة : "الكاتب الصحفي محمود معروف هو من شجعني على الترشح على مقعد عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتهابات، وأرى بأن الفرصة أصبحت سانحة الآن لعودة الزمالك مرة أخرى وحصوله على حقه بعد الظلم الذي تعرض له مؤخرا".

وتابع تصريحاته: "وجود مجلس إدارة قوي سيمكن الزمالك من الحصول على حقوقه ورفع الظلم الذي يتعرض له".

وواصل: "كرة القدم هي اللعبة الأولى في نادي الزمالك، والفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين، وقميص الزمالك يستطيع جذب العديد من المستثمرين".

وأتم تصريحاته : "التفكير الاستثماري سيكون مختلفا بالنسبة لي مع نادي الزمالك عن باقي رجال الأعمال الذين دعموا الزمالك من قبل وطالبوا بأموالهم فيما بعد".