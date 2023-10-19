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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تأجيل حفل وائل جسار في الكويت

وائل جسار
وائل جسار

أعلن الفنان وائل جسار عن تأجيل حفله الغنائي القادم في الكويت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تفاصيل تأجيل حفل وائل جسار في الكويت 

نشر وائل جسار صورة له مع علم فلسطين، وعلق عليها، قائلا: "تم تأجيل حفل الكويت أرينا تضامنًا مع في غزة الله يرحم الشهداء في الجنة ونعيمها إن شاء الله".

 

تأجيل حفلات وائل جسار

ولم يكن هذا  الحفل هو الأول المؤجل لـ وائل جسار، فقد تعرض جفله في مصر أيضُا للتأجيل بسبب الأوضاع الراهنة في فلسطين وتصاعد أحداثها، إلى أن يتم تحديد الموعد الجديد في وقتٍ لاحق.

أغنية وائل جسار الجديدة “لو تخاصمني”

كانت أحدث أغاني وائل جسار من خلال أغنية “لو تخاصمني”، من كلمات لؤي الجوهري الحان: احمد زعيم، وتقول كلماتها "حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش مين هيكلمني مين يتحملني في الدنيا اكيد غيرك انت مافيش مين يتعب دايما علشاني يعرف اسراري وحكايتي مين اللي معاه بقي مفتاحي وفاهمني وحاقظ دخلاتي طب مين في جناني يعقلني وف كل حالاتي هيقبلني ارجعلي بعادك ده قاتلني وقفللي حياتي حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش حبيبي يالي واحشني انت معيشني كام يوم في غيابك صعبين موت طب مين يسمعني مين هيدلعني واضحك وانا جنبه بعلو الصوت.

 

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