قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك بالإشارة إلى ما تقوم به الدولة من مجهودات في إطار تطبيق وتطوير منظومة التعليم حرصا من القيادة السياسية على رفع مستوى المعيشة للفئات المشاركة من خلال صرف حافز التعليم المعلمي وموجهي الصفوف الأولي و بناء على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنات وزارة التربية والتعليم، الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين لصرف حوافز تخصص لمدرسي وموجهي و مديري و وكلاء رياض الأطفال ومدرسي وموجهي ومديري والوكلاء بالمدارس الإبتدائية، والمدارس المتعددة المراحل بالصفوف من الأولى إلى السادس الإبتدائي .

صرف حافز تطوير التعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بالعرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، وجهه بمخاطبة المديريات للتنبية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة فئات الصف السادس الابتدائي للفئات المستحقة في صرف حافز تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يكون صرف حافز تطوير التعليم بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير وذلك من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف المديريات ببند ۳۰/۳ حافل تطوير التعليم قبل الجامعي لحين قيام وزارة المالية بموافات المديريات بالدعم المخصص لهذا الغرض.