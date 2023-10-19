إيرادات فيلم الخميس اللي جاي في أول يوم عرض

جمع فيلم الخميس اللي جاي، بطولة عمرو عبدالجليل ومي كساب، إيرادات بلغت 123 ألفًا و516 جنيهًا خلال ساعات من طرحه بجميع دور العرض السينمائي.

فيلم الخميس اللي جاي، من بطولة عمرو عبدالجليل، مي كساب، سليمان عيد، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، إخراج حسن صالح.

أسباب تأجيل العرض الخاص لـ فيلم الخميس اللي جاي

قرر صناع فيلم "الخميس اللي جاي"، إلغاء العرض الخاص للفيلم الذي كان مقرر أن يقام أمس الخميس بإحدى السينمات الشهيرة، وذلك حسبما أعلن الفنان حسام داغر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء هذا القرار بعد تطورات الأحداث في غزة وفلسطين .

وكتب حسام داغر:" نتفهم بألم عميق الأحداث الأليمة والهجمات الأخيرة التى طالت غزة، ونشعر بألم شديد للمأساة التى ألمت بالكثير من الأبرياء، تعبيرًا عن تضامننا وحزننا العميق، نعلن نحن فنانين العمل والشركة المنتجة، عن قرارنا بإلغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللى جاى الذى كان مقررًا إقامته و تم إلغاؤه بسبب هذه الأحداث المأساوية ".

وأضاف "داغر": "في هذه اللحظة الصعبة، تبقى حياة البشر واحتياجاتهم الأساسية أمرًا أهم بكثير من أي نشاط ترفيهي. نؤمن بأهمية توحيد الجهود لدعم الجهود الإنسانية وتقديم المساعدة للضحايا وعائلاتهم".

وتابع "يظل فيلم "الخميس اللي جاي" جزءًا من تعبيرنا الفني والإبداعي، وسنعلن عن تاريخ مستقبلي للعرض للصحفيين بمجرد تحسن الأوضاع وتهدئة التوتر، لكن الفيلم موجود في قاعات السينمات من اليوم للجمهور بشكل عام نتمني أن يقوم بالدور المنوط به وهو الترويح عن النفوس وسط هذه المشاحنات" .

واختتم حسام داغر، قائلًا:" نشعر بأسف عميق لجمهورنا الكريم وللجميع الذين عبّروا عن دعمهم لهذا العرض، نتطلع للعمل معكم في المستقبل ومشاركتكم تجارب فنية جديدة، بصفتنا مجتمعًا فنيًا ولكن إنسانيًا في المقام الأول نهيب بالجميع بضرورة دعم الأشخاص المتأثرين والجهود الإنسانية في هذا الوقت الصعب".

حسام داغر

تفاصيل فيلم الخميس اللي جاي

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الخميس اللي جاي، طرحت الأغاني الدعائية للعمل المقرر انطلاق عرضه أمس الأربعاء بجميع دور العرض السينمائي .



وتحمل الأغنية الأولى اسم "فركش" من غناء مي كساب، تأليف مؤمن راجح وتوزيع أمير سليمان وألحان محمد راجح .

أما ثاني أغنية بعنوان “ولاد الخميس” وتغنيها مي كساب بمصاحبة أبطال الفيلم، تأليف محمد خضراوي، ألحان محمد راجح وتوزيع أمير سليمان.



ثالث الاغاني بعنوان “الساحر” ويغنيها مطرب الراب رامز افاتار الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها أيضا رامز افاتار ووزعها محمد بدر.

طرح فيلم الخميس اللي جاي، أمس الأربعاء في مصر والدول العربية، ويشارك في بطولته النجوم عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومي كساب وإسلام إبراهيم وحسام داغر ومحمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد ومن إخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي و محمد علي.