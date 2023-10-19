نبذة عن منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية

تُعد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر من أبرز المشروعات الوطنية التي تُعبر عن الطموح المصري في تحقيق التنمية والازدهار. وتتسم هذه المدينة الجديدة بالتصميم الحديث والمستدام الذي يهدف إلى توفير بيئة حياة متكاملة للمواطنين والمستثمرين، كما يهدف إلى تخفيف الضغط على مدينتي القاهرة والجيزة.

وصُممت المدينة بتقسيم حضري مميز، مثل الحي الحكومي والأحياء السكنية، وتُعد منطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية من أبرز وأهم المناطق، فهي قلب المدينة ومركزها.

مساحة منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية

تتجاور مساحة منطقة الداون تاون 1300 فدان، ما يجعلها واحدة من أكبر المناطق في العاصمة، وصُممت هذه المنطقة لتلبية احتياجات كل من السكان والمستثمرين في آن واحد. إذ تضم الداون تاون مجموعة متنوعة من المرافق مثل المدارس ذات المستوى العالي، والمستشفيات المتطورة، والمتاجر الفاخرة، والمطاعم الراقية.

أبرز المنشآت والأبراج التي توجد في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية

تمتاز منطقة الداون تاون بكونها منطقة متكاملة المرافق تُغطي كل احتياجات السكان والزوار والمستثمرين، وفيما يلي أهم هذه المعالم:

أبراج الداون تاون

تتميز أبراج الداون تاون العاصمة الإدارية بتصميمها المعماري الرائع والحديث، ويتوفر في بعض أبراج الداون تاون وحدات سكنية فاخرة تمنح المقيمين بها أعلى مستوى من الراحة والفخامة، إضافة إلى وجود أبراج أخرى تضم مرافق ترفيهية وتجارية.

مناطق التسوق والترفيه

تُعد مناطق التسوق والترفيه في منطقة الداون تاون جزءًا لا يتجزأ من تجربة العيش في هذه الحياة الحضرية الفريدة، فتُمثل هذه المنطقة ملاذًا لعشاق التسوق، إذ تستضيف مجموعة متنوعة من المتاجر والمراكز التجارية التي تُقدم تشكيلات واسعة من المنتجات والسلع بدئًا من الملابس، ومرورًا بكل الاحتياجات المنزلية بما فيها المفروشات والأدوات والأجهزة، وصولًا إلى محلات أجهزة الكمبيوتر، ما يجعلها منطقة تجد فيها معظم ما تحتاجه.

أما من يتطلعون إلى تجربة ترفيهية فاخرة، تتوفر في منطقة الداون تاون مساحات ترفيهية مثل صالات السينما الحديثة ومجموعة من المطاعم الراقية التي تُقدم مأكولات عالمية لذيذة، وصالات ألعاب الأطفال لتجربة ممتعة لأطفالنا الصغار.

سوق الذهب في منطقة الداون تاون

يُعد سوق الذهب من أبرز معالم الداون تاون حيث يجذب كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، وكذلك فإنه الوجهة الرئيسية لمحبي المجوهرات والمشغولات الذهبية المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق والاحتياجات.

المساحات الخضراء

يحرص المسؤولون في العاصمة الإدارية على الاهتمام بالبيئة والمساحات الخضراء في منطقة الداون تاون، فنجد أنها تحتضن حدائق ومنتزهات جميلة حيث يمكن للسكان الاستمتاع بأوقاتهم في الهواء الطلق، وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

مرافق أخرى

بالإضافة إلى المرافق المذكورة أعلاه، توجد في منطقة الداون تاون العديد من المرافق الأخرى التي تجعل هذه المنطقة وجهة متكاملة وحيوية مثل منطقة الإبداع ومنطقة شركات البترول ومنطقة شركات التأمين، ومحطات البنزين والغاز، والمنطقة المخصصة لمنتجات الكمبيوتر.

وبالنظر إلى ما سبق، يمكنك القول إن منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية تعكس عبقرية التصميم والتنمية، وأنها مكان يجمع بين الحياة الحضرية الحديثة وجمال الطبيعة لوجود المساحات الخضراء، ما يجعلها وجهة مثالية للعيش والاستثمار.

أما بخصوص سعر متر المحلات في العاصمة الإدارية الجديدة، فيختلف باختلاف المطور العقاري والمنطقة، ولذلك ننصحك بالتواصل مع شركة نيو إيفنت New Event فهي واحدة من أفضل شركات التطوير والاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية.



