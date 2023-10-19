الإحصاء: 7.1% ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن

تستضيف اليوم مدينة القاهرة القمة المصرية الأردنية بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى، وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عم 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصريــة للأردن 726.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

قيمة الواردات المصرية من الأردن

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%.

واشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022 وتضمنت وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار،وخضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار،والات وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار ،ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار،ومنتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار.

وأشار الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 وتضمنت أسمدة بقيمة 143 مليون دولار،ومنتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار، والمنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار،و لدائن ومصنوعاته بقيمة 12 مليون دولار.،ومنتجات كيماوية بقيمة 7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 774.2 مليــون دولار خلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3 %

وسجل عدد سكــان مصر 105.6 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023.



وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الأدرن طبقــا لتقديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.