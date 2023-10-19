رئيس مدينة قوص يجتمع بمسئولي الحملة الميكانيكية

عقد الدكتور قدري الشعيني، رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بحضور فراج الوحش نائب رئيس المركز، وعبد الناصر شينداوي، سكرتير الوحدة، بالإضافة إلى مديري إدارات الشئون القانونية والميزانية والتخطيط والمتابعة ومسئولي الحملة الميكانيكية بالمدينة، وذلك لحصر إمكانات الحملة من معدات ونسب التشغيل الفعلية لها.

وطالب رئيس المركز، مسئولي الحملة بإعداد ملف، خصوصا بكل معدة يكون بمثابة أرشيف لها به تاريخ دخول المعدة الخدمة، ووصفا دقيقا لحالتها الفنية ونوع الأعطال التي طالها، فضلا عن تدوين تاريخ التراخيص والمخالفات المرورية الخاصة بها، بما يسهل لمتخذي القرار من سرعة البت في شأن أي معدة سواء بإجراء أعمال صيانة والإصلاح لها أو تكنينها وخروجها من الخدمة.

وشدد رئيس المركز، على ضرورة نهو جميع الأعطال الممكنة وغير الجسيمة لكل المعدات للوصول إلى أعلى معدلات تشغيل للحملة، مشيرا إلى أنه تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات والتأكد من تحققها على أرض الواقع.