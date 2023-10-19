جامعة دمنهور تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطنيين

أطلقت اليوم الخميس أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور، حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين والتى تستمر على مدار أسبوع تحت شعار شريان واحد، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أكد أن الحملة تأتى انطلاقا من حرص الجامعة، على دعم مصر فى دورها الريادي، وكذا اهتمام الدولة المصرية ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، خلال الأزمة الراهنة ولأن الدم أحد أوجه الدعم للاستراتيجية الحرجة، مؤكداً جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ ودور القيادة السياسية في احتواء الأحداث الأخيرة.

علمًا بأنه تم تنفيذ حملة التبرع بالدم داخل المجمع العلمي بمقر كلية العلوم وحملة للتبرع بالمجمع النظري بالأبعادية بمقر كلية التربية.

وتم التبرع بما يقارب عدد ٢٥٠ متبرعا لدعم رصيد الدم لأشقائنا الفلسطينيين.