الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تأجيل مهرجان الجونة السينمائي مراعاة للأحداث المأساوية في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

 

جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفاً مع أهالي غزة.

 

جدير بالذكر، أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

 

وتأمل إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت، بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

مواد متعلقة

عودة مهرجان الجونة… مؤتمر صحفي يكشف تفاصيل الدورة السادسة

ياسميلا جبانيتش رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي

20 مشروعًا في منطلق الجونة السينمائي وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي

مهرجان الجونة السينمائي يمنح جائزة للأفلام المعنية بقضايا البيئة بقيمة 10 آلاف دولار

أفلام عرض عالمي ودولي أول بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

17 فيلما في القسم الرسمي خارج المسابقة في مهرجان الجونة السينمائي

عرض عالمي أول لفيلم «60 جنيهًا» في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

فيلمان في عرض عالمي أول بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي
الجريدة الورقية