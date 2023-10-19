مدير تعليم ابو تشت يشهد إعلان حالة الحداد علي أرواح شهداء فلسطين

شهد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الخميس ١٩ أكتوبر الجاري طابور الصباح والاذاعة المدرسية والسلام الوطني والوقوف حدادا لمدة دقيقة علي أرواح شهداء فلسطين بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد عبداللطيف القائم باعمال مدير المدرسة واعضاء هيئة التدريس.

وذلك تنفيذا لتعليمات معالي الوزير رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بوقوف الطلاب لمدة دقيقة حدادا علي أرواح شهداء فلسطين.

شدد المدير العام علي تنفيذ ما ورد بالمنشور الدوري الخاص باعلان حالة الحداد لمدة ٣ أيام علي أرواح الشهداء في فلسطين وتنكيس الأعلام بالتخفيض لنصف ارتفاع الصاري وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتي غروب شمس يوم الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ .

و تابع مدير عام الإدارة السجلات المدرسية وسجلات المعلمين وراجع الموقف من تسليم الكتب المدرسية والعجز والزيادة بين صفوف المعلمين والمعلمات بالمدرسة.

وشدد مدير عام الإدارة على ضرورة تواجد مسئول الأمن المدرسي،وتحديد هوية الزائرين و توقيعهم بالتوقيتات الفعلية وإحكام إغلاق الأبواب عقب دخول الطلاب مؤكدا علي ضرورة رصد الغياب اليومي و متابعة الإشراف على الفناء والأدوار ونظافة دورات المياه والمباني المدرسية و التخلص الآمن من المخلفات واتخاذ اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة قال المدير العام ان إلادارة التعليمية بابوتشت تتضامن مع جميع قرارات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصرى.

وأوضح مدير عام الإدارة ان غرفة عمليات الإدارة المكونه من العلاقات العامة والإعلام والمتابعة وتقويم الأداء تستقبل صور وفيديوهات وقفة المدارس حدادا علي أرواح شهداء فلسطين لتوثيقها.