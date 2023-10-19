كلية التمريض تنظم ندوتها بمناسبة الذكرى ال50 لنصر اكتوبر المجيد

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، نظمت كلية التمريض بالتعاون مع جمعية أهل التوفيق الخيرية، ندوة تثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، شارك فيها اللواء أركان حرب محمود سالم من ابطال حرب أكتوبر، واللواء هاشم ابو الفضل من ابطال الدفاع الجوي وحرب اكتوبر، وذلك بالقاعة الزرقاء بالكلية.

تضمنت الاحتفالية اللقاء إلقاء شعر وكلمات وذكريات ألقاها ابطال حرب أكتوبر.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة نفرتيتي زكي عميد الكلية فخرها واعتزازها بهذه المناسبه التى نتذكر فيها أعظم ملحمه في تاريخنا الحديث وهي نصر أكتوبر، وقدمت التهنئة للقيادات العسكرية والقوات المسلحة الباسلة بهذه المناسبة العظيمة.

فيما أكدت الدكتورة حنان الشربيني أن ثروة مصر فى حرب أكتوبر كانت الثروة البشرية التى صنعت معجزة العبور مؤكدة أننا الآن أمام العبور الثانى نحو بناء الجمهورية الجديدة، وأننا لابد من استلهام روح اكتوبر التى تعتبر الحلم وحلم اكتوبر هو حلم للعزة والنصر والكرامة.

شارك فى الاحتفالية الدكتور محمد فريد نقيب الاطباء، والدكتور إبراهيم الجمل مدير دار الافتاء بالإسكندرية، والسيدة صفاء توفيق، مدير جمعية أهل التوفيق، ود. هاني موريس مدير جمعية كاريتاس، وعدد من ممثلى الهيئات والمؤسسات العلمية والصحية والنقابية والإعلامية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب