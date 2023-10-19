طلاب مدارس الاسكندرية تقف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين

شهدت مدارس الاسكندرية صباح اليوم الخميس وقوف طلاب ومعلمى المدارس دقيقة حدادا على ارواح شهداء قصف المستشفى المعمدانى فى فلسطين ودلك فى توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية

وشهد الدكتور عربى ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية طابور الصباح بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر الاعدادية بنات بادارة شرق ودلك بحضور همت ابو كيلة مدير عام الادارة .

وتزينت طالبات المدرسة بعلم مصر ورددن هتافات مصر عزيزة مصر قوية مصر قلب الامة العربية ، فيما شمل برنامج الاداعة المدرسية فقرات وطنية متميزة عن عزة مصر وريادتها من قصائد شعريه والاغنيات الوطنية واسكتشات فلكورية وطنية وكلمة الصباح .

قال ابو زيد فى كلمته ان مصر هى قلب العروبة النابض وهى ام التاريخ وهى ام الحضارة والعراقة ونبراس حضارات الامم الاخرى ،مؤكدا ان نصر اكتوبر المجيد اعاد لمصر هيبتها وعزتها وكرامتها ، وقدم شهداؤنا اروع الامثال فى الفداء والتضحية من اجل الوطن ، وجيش مصر فى رباط الى يوم القيامة .

كما اوضح وكيل الوزارة ان الله قد خص مصر بالدكر فى كتبه السماوية مرات عديدة تصريحا وتلميحا وهى مهد الرسالات وكلم الله فيها سيدنا موسى ومصر التى ضمت رحلة العائلة المقدسة .

اكد عرابى ان مصر هى التى تحمل هموم الدول العربية على عاتقها وتفتح ابوابها للجميع وستظل عزيزة ابيه شامخه يهابها القاصى والدانى ، مشيرا الى ان الشعب المصرى يقف كله خلف القيادة السياسية وخلف قواتنا المسلحة مؤيدين لاى قرار ملتحمين كتفا بكتف لصون الارض والعرض .