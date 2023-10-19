ذكى يشيد بالمشاركة الوطنية "لطلاب طنطا فى تأييد موقف الرئيس الرافض لتهجير أهالى غزة

تفقد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا خلال جولة تفقدية اليوم انتظام سير الدراسة بكلية التجارة وبرفقته الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان فى استقباله

الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة الجديد والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدم الدكتور محمود ذكي التهنئة للدكتور ياسر الجرف لصدور القرار الجمهوري بتعينه عميداً للكلية، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

تفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين للمساهمة في انقاذ المصابين تضامنا مع الأشقاء في غزة، مشيدا بالموقف الوطنى "لطلاب طنطا ومشاركتهم فى تأييد موقف الرئيس السيسى الرافض لتهجير أهالى غزة وتأييدهم للقيادة السياسية في الحفاظ على أرض مصر وتأييدالموقف برفض عمليات تهجير سكان مدينة غزة إلى سيناء وهو ما يؤكد دائما الريادة التاريخية للدولة المصرية في تبني القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

التقى رئيس الجامعة خلال الزيارة مع الطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية وحرص على الاستماع لآراء الطلاب في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وتقديم النصيحة لهم بالمشاركة الفعالة والايجابية في الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبادرات الوطنية التي تنظمها إدارة الكلية، لدورها في بناء شخصياتهم وتشكيل وعيهم، لبناء أشخاص فاعلين وقادرين على مواجهة تحديات العمل والحياة.