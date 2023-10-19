أوسوريو يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية مطولة على اللاعبين خلال مران الفريق، اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب الترسانة للحديث عن الاستعدادات الأخيرة للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وحرص المدير الفني الكولومبي على توضيح مهام ودور كل لاعب في الملعب وشرح بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في التقسيمة.

وشدد خوان كارلوس أوسوريو قبل انطلاق التقسيمة الفنية على أهمية تنفيذ كل ما تم شرحه بشكل دقيق .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.