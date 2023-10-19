تعليم كفر الشيخ : تنكيس الأعلام وطلاب المدارس يقفون دقيقة حداد على أرواح الشهداء

تضامنا مع الشعب الفلسطيني

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ بكافة القرى والمدن والمراكز، الخميس، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، كما شهد طابور الصباح كلمات دعم الشعب الفلسطيني وموقف مصر الداعم تجاه القضية الفلسطينية، إضافة للدعاء والتضرع لله لنصر الفلسطينيين، و الإعلان عن حالة الحداد العام في محافظة كفر الشيخ وبالمدارس، وبجميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء، إضافة لتنكيس الأعلام .

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نظمت أمس مسيرة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية، وتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري و دعم القضية الفلسطينية.

شارك فيها محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ والدكتور علاء جودة،وكيل مديريةالتربيةوالتعليم، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والادارية وقيادات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية والمعلمين فى وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني بميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ.

خرجت المسيرة من أمام ديوان عام المديرية، متجهة للوقوف بميدان النصر، لتعلن تضامنها مع أهالي غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وأعلن كافة القيادات والعاملين بالتعليم، موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يتخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، عن تضامن قطاع تعليم المحافظة وجميع العاملين والطلاب مع القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أحداث غزة والقضية الفلسطينية.

