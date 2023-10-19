نوعية كفر الشيخ تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

نظمت كلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بإشراف الدكتور سهير مجدي عميد الكلية، لقاء تعريفي واستقبال الطلاب الجدد والقدامى، بحضور الدكتور وجيدة حماد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم أعقبه عروضا فنية متنوعة قدمها طلاب الكلية بإشراف الدكتور سهير مجدي عميد الكلية كما قدم الطلاب فقرات فنية متنوعة .

قدمت عميد الكلية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ووجهت مجدي كلمة إلى الطلاب رحبت فيها بهم وعبرت عن سعادتها باستقبال الطلاب الجدد بالكلية وانضمامهم إلى أسرة الجامعة وتمنت التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحبة بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدة حرص إدارة الجامعة علي توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

أشارت عميد كلية التربية النوعية إلى أن الكلية غنية بقدرات طلابها الموهوبين وأن إدارة الكلية تبذل كل الجهد لتهيئة المناخ المناسب للطلاب والذي يساعدهم على إظهار المواهب والابتكارات.

ودعت الدكتور سهير مجدي الطلاب إلى الالتزام والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم داخل الحرم الجامعي والكلية واحترام النظام والآداب العامة مؤكدة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية وثقافية وفنية وأدبية لبناء شخصية الطالب.