مباحثات مصرية لنقل المساعدات إلى غزة بشكل عاجل

لدعم غزة.. أعلنت السلطات المصرية برئاسة الرئيس السيسي، عن استعدادها لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح بشكل مستدام عقب اتفاق دولي بين الرئيس السيسي وبايدن على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتجدر الإشارة، إلى أنه لا تزال عشرات الشاحنات وقوافل المؤن مكدسة عند معبر رفح دون أمل في دخولها إلى قطاع غزة المحاصر، ما لم توقف إسرائيل وقف النار، ويتم إنشاء ممرات آمنة.

فيما تقوم الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات إلى هناك، مع ضمان وصول المساعدات للمدنيين.

تسهيل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

فيما ستشرف مصر من خلال الهلال الأحمر مع الأمم المتحدة على دخول المساعدات، في ظل أن هدف القاهرة هو الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

من جهته أكد وزير الخارجية، إن مصر ستعمل على تسهيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وأوضح أنه إذا تم إصلاح معبر رفح من جهة غزة سيعبر مزدوجو الجنسية والأجانب.

وكانت الأنباء خلال الفترة الأخيرة أعلنت عن أنه تم الاتفاق على فتح المعبر وخروج الأجانب، ليتبين لاحقا أن مصر رفضت فتحه ما لم يسمح بدخول المساعدات أولاً، وتأمين وصولها بأمان وعدم تعرضها لقصف إسرائيلي.

مصر ترفض التهجير القسري

وكانت السلطات المصرية من قبل قد أعلنت عن موضوع تهجير سكان قطاع غزة، قال إن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، كاشفاً وجود ضغوط على دول الجوار بشأن التهجير وليس مصر فقط.

وأوضح أن هناك اتصالات دائمة مع إسرائيل بشأن الأمور الإنسانية والأمنية والتهدئة، إضافة للتشاور مع بعض عناصر حماس المتاح الحديث معهم، مؤكدًا أنه سيكون للقاهرة دور بكل الملفات ومنها الأسرى والتهدئة.

جاء هذا في الوقت الذي أعلنفيه الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنه سيطلب من الكونجرس حزمة مساعدات عسكرية "غير مسبوقة" لإسرائيل، وتقديم حزمة مساعدات إلى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بقيمة 100 مليون دولار، في بادرة انسانية بحسب تصريحات القيادة المصرية.