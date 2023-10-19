ضبط 5 أطنان سمك ماكريل منتهي الصلاحية داخل أحد الثلاجات بكفر الدوار

فى ضربة قوية ضد المتاجرين بصحة وسلامة المواطنين قامت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وبالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى بالبحيرة حيث تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة بمركز كفر الدوار بعد ورود معلومات عن وجود كمية ضخمة من الأسماك المجمدة بإحدى الثلاجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت عن ضبط 5 أطنان سمك ماكريل مجمد داخل إحدى الثلاجات منتهي الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق تم تنفيذ عدة حملات تموينية بمركزى دمنهور والرحمانية أسفرت عن ضبط 39 مخبزًا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخابز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، كما تم تحرير محضر تصرف فى كمية من الدقيق المدعم و5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وبحملات مماثلة بمركزى حوش عيسى وشبراخيت ضبط 30 كجم لحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية، و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و6 مخابز آخرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بالإضافة إلى 6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين ومخبزين لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وفى مركزى ادكو وكوم حمادة تم ضبط محل جزارة لعرضه للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخبز سياحى يدار دون ترخيص و4 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.