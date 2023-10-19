كبرى الشركات اليابانية تبحث عن الاستثمار في المتحف الكبير

استقبل اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة مجموعه من كبار المستثمرين بدولة اليابان وعلى رئسهم كانازاوا كيوكيو مالك شركة تايتان كابيتال اليابانية والملقب باسطورة العقارات باليابان و نيوا كيشيرو المدير التنفيذى للشركة و خبير التطوير العقارى فى اليابان و كانازاوا ماو عضو مجلس ادارة الشركة التى تضم 15 شركة متنوعة بين مطورين عقاريين وبنوك وشركات متخصصة فى ادارة الفندقة ومنشأت الضيافة لبحث سبل الاستثمار الممكنة فى المنطقة المحيطة وداخل المتحف المصرى الكبير.

جاء التحالف الى مصر من اجل البحث عن فرص الاستثمار فى مختلف المجالات فى العاصمة الادارية الجديدة و أماكن أخرى للاستثمار بمصر.

وخلال اللقاء استعرض اللواء عاطف مفتاح مكونات المتحف المصرى الكبيرو ماآلت إليه اخر التطورات بالمنطقة المحيطة ورؤية الدولة فى تطوير المنطقة لتكون عاصمة مصر السياحيه و تحقيق ربط المتحف المصرى الكبير ومنطقة هضبة الاهرامات بممشى سياحى (رحلة عبر الزمن من الماضى الى الحاضر ).

كما قام الوفد بجولة تفقدية داخل المتحف ، واثنى الوفد على الجهود المبذولة لانجاز هذا الصرح العظيم والذى يتيح فرص استثمار كبيرة .

كما اعرب السيد كانازاوا كيوكيو عن رغبته فى اقامة حفل عالمى داخل المتحف المصرى الكبير يضم رموز دولية وعالمية.

وفى نهاية اللقاء ابلغ السيد كانازاوا كيوكيو عن رغبتة بالسماح لزيارة المتحف مرة اخرى بصحبة عدد كبير من كبار رجال الاعمال اليابانين لبحث المزيد من سبل التعاون والاستثمار فى المنطقة المحيطة و داخل المتحف المصرى الكبير.



