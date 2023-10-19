شوبير يثير الجدل حول موقف علي معلول من المشاركة أمام سيمبا

أثار الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق الجدل حول مشاركة الظهير التونسي علي معلول أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة في ذهاب ربع نهائي السوبر الافريقي.

وتحدث شوبير، في تصريحات لبرنامج الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: " علي معلول بات قريبًا من الخروج عن مباراة سيمبا بعد تأخر وصوله إلي تنزانيا".

وأكمل: " مارسيل كولر يبحث عن بدائل الأن لخوض اللقاء بدلًا من علي معلول، والمفاضلة الأن بين الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس".

كما إنتقض شوبير المدير الفني لمنتخب تونس بعد رفضه التخلي عن اللاعب والعودة إلي الأهلي، خاصة إنه لم يشارك في ودية اليابان الأخيرة وقال: " إن كنت فير غير الحاجة للاعب فلما لم تتركه للأهلي، خاصة إنه لم يشارك ".

يستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أولى مواجهاته بدوري السوبر الأفريقي أمام سيمبا التنزانى في المباراة التى تجمع الفريقين بذهاب الدور ربع النهائي.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة غد الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 في العاصمة التنزانية دار السلام.

وتذاع المواجهة المرتقبة فى أولى مباريات الأحمر ونظيره سيمبا التنزاني في افتتاحية بطولة دوري السوبر الأفريقي على قناة أبوظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة.