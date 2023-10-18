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المتحدث باسم "أونروا": الحياة تنفد في غزة لا الغذاء إبراهيم عيسى: رفض السيسي وأبومازن وملك الأردن لقاء بايدن مشهد يجسد الكبرياء والكرامة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المتحدث باسم "أونروا": الحياة تنفد في غزة لا الغذاء

شباب في غزة يحملون
شباب في غزة يحملون جثمانًا

قال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، إنه إذا لم تفتح المعابر وتدخل المواد الغذائية والوقود فإن الوضع سيكون كارثيا، نحن معنا نقود لكن لا يوجد وقود حتى تعمل المخابز وتنتج الخبر ونشتريه، المعلبات لا تكفي سوى لنصف يوم، ونتجه إلى الشلل الكامل والحياة تنفد لا الغذاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية من غزة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا مكان آمنًا في غزة، ونتواصل مع الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر ولكنهم يرفضون، وسمعنا اليوم بوجود موافقة بعد زيارة بايدن لكن لم يتصل أحد بنا.

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وأوضح أن التنسيق مع الجانب المصري فوق الممتاز ولدينا فريق في مصر ينسق مع الهلال الأحمر وبمجرد فتح المعبر سوف تدخل المساعدات، لكن الآن السكان يشربون من مياه مسرطنة لأن محطات رفع المياه توقفت بسبب الوقود.

 

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