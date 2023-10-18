مسابقة تنس طاولة بمركز شباب الرحمانية بنجع حمادي

نظمت إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا اليوم الأربعاء، مشروع مسابقة دورة تنس طاولة، وذلك ضمن خطة النشاط الرياضى المنفذ بمقر مركز شباب الرحمانية قبلى.

واستهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز لفئة شباب، وتحدث مصطفى أبو جبل مدير المديرية بقنا، عن أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الأعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في جميع المجالات.

وأوضحت عايدة محمد مدير إدارة شباب نجع حمادى، أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة فإنها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من انجازات نحو التقدم والرقى والازدهار.

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مصطفى أبو جبل مدير المديرية بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل الشبابى بالمديرية وتحت إشراف وتنفيذ عايدة محمد مدير الإدارة.